وزير الخارجية يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام  

استقبل سامح شكري ‎وزير الخارجية، ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام ‎"سفن كوبمانس"، وذلك لمناقشة الجهود المستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة المستدامة بقطاع غزة.

كما يتم التباحث حول الخطوات المستقبلية لإحياء مسار المفاوضات من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق السلام الشامل والدائم.

واستقبل وزير الخارجية اليوم نظيره الماليزى هشام الدين حسين بقصر التحرير التابع لوزارة الخارجية، حيث تم عقد جلسة مباحثات المصرية الماليزية برئاسة الوزيرين لبحث سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلًا عن التشاور حول أهم الملفات الإقليمية والدولية.

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