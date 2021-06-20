الونش يجدد تعاقده رسميًا مع الزمالك حتى 2025

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، في تمديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق لـ3 سنوات مقبلة حتى عام 2025.

جاء ذلك في حضور الدكتور حسين السمري، المدير التنفيذي للنادي، وطارق جبريل المدير المالي، وعضوي اللجنة هاني بيرزي، وحسين السيد،.

وكان مسئولو الزمالك قد فتحوا خط المفاوضات مع محمود حمدي الونش مدافع الفريق، بعد تلقي فاكس رسمي من نادي النصر السعودي، يطلب فيه التعاقد مع الونش، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ولم تكمن مفاوضات مسئولي الزمالك مع الونش بخصوص مناقشة العرض السعودي، وإنما لمناقشة ملف تجديد عقده وتعديل راتبه حيث يستبعد النادي الأبيض فكرة الاستعناء عن اللاعب نهائيا في الوقت الحالي.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، عن دخول محمود الونش دائرة اهتمام أكثر من نادي خليجي في الميركاتو الصيفي، قبل وصول عرضا رسميا من نادي النصر السعودي.

ويرفض مسئولو الزمالك مبدأ رحيل الونش بشكل نهائي نظرا حاجة الفريق لجهوده، لذا قرر مسئولو القلعة البيضاء، عقد جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، والتفاوض حول تجديد عقده الحالي ورفع قيمته المالية لينضم للاعبي الفئة الأولي بالفريق.

أوأعلن محمود الونش في تصريحات سابقة أن عقده مع الزمالك ممتد لموسمين مقبلين وأنه يشعر براحة كبيرة داخل النادي، ولن يرحل إلا من خلال القنوات الرسمية وحال موافقة ناديه، مرحبا بالبقاء داخل القلعة البيضاء لنهاية مسيرته الكروية.