/636529/أنا-معملتش-حاجة--الشيطان-هو-اللي-ضربها---اعترافات-المتهم-بطعن-والدته-بسلاح-أبيض-في-الجيزة

ابن بلا مشاعر إنسانيه تجاه والدته، حيث سدد لها 4 طعنات بسلاح أبيض ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة نقلت على إثرها إلى غرفة الرعاية المركزة في مستشفى أم المصريين، وأتضح من التقرير الطبي أن الضحية مصابة بنزيف حاد تسبب في دخولها في غيبوبة وتم إسعافها داخل غرفة الرعاية المركزة لسوء حالتها الصحية

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل طعن مسنة على يد نجلها في الجيزة

وكشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم أمسك بسلاح أبيض" سكين"، وطعن والدته في البطن واليدين عندما طلبت منه البحث عن عمل، لكن المتهم عاجلها بالطعنات خلال حديثها، وحضر الجيران على صرخاتها فوجدوها غارقة في دمائها فأبلغوا الشرطة بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية أشرف عليها اللواء طارق حمزة، رئيس قطاع مباحث الجيزة، إلى مكان الحادث وألقي القبض على المتهم وعُثر على السلاح المستخدم في الجريمة «السكين» في صالة المنزل، وتم اقتياده إلى قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبسؤاله عن أسباب جريمته ظل يهذي بكلمات غير مفهومة: «الشيطان هو اللي ضربها، أنا معملتش حاجة، بس هي شتمتني وأنا ضربتها بالسكين»، وتحرر محضر بإشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

حبس المتهم

أمرت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامة بالشروع في قتل والدته، وتحفظت النيابة على السكين المستخدم في الجريمة وأرسل إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصها لبيان حالته الفنية، واستدعت النيابة العامة شهود العيان على الحادث وهم الجيران وبسؤالهم امام جهات التحقيق، أقروا أنهم سمعوا صوت صرخات المجني عليها وعندما وصلوا نجحوا في إبعاد المتهم عنها قبل أن يتمكن من قتلها وأنه أصابها بعدة طعنات.

وفي سياق أخر أمرت نيابة حلوان، اليوم، بإخلاء سبيل سيدة ضبطها زوجها مع عشيقها، الذى لقي مصرعه بعد محاولته الهرب، وذلك بعدما قدم زوج المتهمة تنازل رسمى أمام النيابة وعدم تحريك دعوى زنا ضد زوجتها.