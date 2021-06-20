«دوت الخليج» ينشر خطوات التظلم في امتحانات الشهادة الاعدادية 2021

/636535/تحيا-مصر-ينشر-خطوات-التظلم-في-امتحانات-الشهادة-الاعدادية-2021

بدأت مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات التي أعلنت بها نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2020/2021 في فتح بابا تلقي التظلمات من الطلاب المتظلمين من نتائجهم في المواد الدراسية التي أدوا بها الامتحان.

وحددت مديريات التعليم أماكن التظلمات في مكان ديوان الإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة المقيد بها الطلاب ، حيث تم تحديد موعد لآخر موعد لتقديم التظلمات بـ 15 يوم من ظهور النتيجة.

20 جنية مبلغ تظلم كراسة الإجابة

كما حددت المديريات مبلغ 20 جنية كرسم تظلم لكل كراسة إجابة فقط لا غير، ويتم تجميع المبالغ ثم تورد المبالغ المحصلة يوميا في خزينة المديرية اليوم التالي مجمعة بإيصال توريد واحد ويكون ذلك يوميًا.

ووجهت المديريات الطلاب بتدوين بياناته كاملة الإسم و المدرسة و رقم الجلوس و مواد التظلم مع الإلتزام بأرقام الطلبات والمواعيد المرسلة، و يتم الإطلاع على صورة كراسة الإجابة بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية في مديرية تعليم وفق الموعد والتاريخ المحدد من قبل لجنة التظلمات وكما يسمح للطالب وولي أمره فقط بالإطلاع على صورة كراسة الإجابة الخاصة بالتظلم اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا.

الجدير بالذكر، أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، قد مساء اليوم نتيجة العام الدراسي لامتحان الشهادة الاعدادية 2020/2021، حيث بلغت بنسبة 80.78%، وحضر اعتماد النتيجة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

قدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم مشيراً إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لاولياء الامور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة، وتجدر الاشارة الى ان ادارة كفر شكر التعليمية حصلت على المركز الاول بنسبة نجاح 95.02%.

قال ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية العامة بلغ 103 ألف و 850 طالب وطالبة. وبالنسبة لاستعدادت الثانوية العامة، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة وفقا لتعليمات وزارة الصحة على مستوى المحافظة، كما تم تجهيز اللجان على أن تحتوى اللجنة على 14 طالبا فقط وفق التعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب خلال الاختبارات. أضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع وتم الاتفاق مع مجالس الأمناء بكافة الإدارات بضرورة التواجد للمشاركة فى تنظيم ومتابعة دخول الطلبة لأداء الاختبارات ثم خروجهم من اللجان.