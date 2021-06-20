/636536/رسميا-حضور-10-الأف-متفرج-في-مباراة-الأهلي-والترجي-والأحمر-يطلب-الزيادة

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وافقت الحكومة المصرية على حضور 10 الاف متفرج خلال مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام في السادس والعشرون من الشهر الجاري.

وعلم دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان أن الأهلي طلب حضور 20 ألف متفرج لمباراة الترجي في إياب الدور نصف النهائي ، ولكن الموافقة المبدئية التي وافقت عليها الحكومة هي 10 الأف حتى الأن.

الأهلي يطلب تواجد 20 ألف متفرج

وكشف النادي الأهلي على عدد حضور الجماهير خلال مباراة الترجي التونسي في إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا ،بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز في المواجهة الأولى بهدف نظيف سجله محمد شريف في اللقاء الذي أقيم على ملعب حمادة العقربي ضمن مواجهات نصف نهائي من البطولة الإفريقية للأندية الأبطال.

وعلم دوت الخليج أن النادي الأهلي حصل على موافقة من الكاف لحضور 10 الاف مشجع خلال مواجهة العودة والمقرر إنطلاقها في السادس والعشرون من الشهر الجاري على ستاد السلام في إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر النادي الأهلي الموافقة الرسمية من الجهات الأمنية والصحية المصرية حتى يتمكن المارد الأحمر من الإعلان بشكل رسمي عن طرح تذاكر مواجهات العودة بين الفريقين بعد أن حضر في لقاء الذهاب مايقرب من 5 الأف متفرج.

تشكيل الاهلي الرسمي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.