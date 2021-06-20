نائب التنسيقية محمود بدر يزور المنيا للإطلاع على مشروعات المحافظة التنموية«صور»

/636540/نائب-التنسيقية-محمود-بدر-يزور-المنيا-للإطلاع-على-مشروعات-المحافظة-التنمويةصور

شارك النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ضمن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمحافظة المنيا والذي ضم النائبة رشا كليب، والنائب احمد ناجي أعضاء مجلس النواب كما ضم النائب أحمد فوزي والنائبة هيام فاروق عضوي مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية كلا من إيمان طلعت أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وأحمد فتحي عضو لجنة التنظيم وأحمد مسعد وسارة أشرف وحسام عفت، مشيرا إلى أنه تم اللقاء مع السيد اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا وتم الإطلاع أيضا، علي المشروعات التنموية بالمحافظة واخر تطورات مشروع حياة كريمة بالمحافظة.

دوت الخليج يرصد زيارة النائب محمود بدر ضمن وفد التنسيقة لمحافظة المنيا

وعبر النائب محمود بدر عن سعادته بزيارة مصنع جيزة لتنمية الصعيد والذي يعمل به اكثر من ١٨٠٠ عاملة وعامل ويتم تصدير منتجاته لأكثر من ١٦ دولة.

وزار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المنيا للإطلاع على المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تقوم بها المحافظة ومتابعة مشروع حياة كريمة الذي يستهدف خمسة مراكز في المحافظة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في استقبال وفد التنسيقية، وقام بعرض ما تم إنجازه من مشروعات خلال الأعوام الماضية مثل مشروعات الصرف الصحي ومحطات المياه والإسكان الاجتماعي وأخر ما وصلت إليه العمليات الإنشائية في مدينة المنيا الجديدة، واصطحب المحافظ وفد التنسيقية في زيارة للكورنيش الجديد بعد تطويره.