/636543/نبيل-معلول--توقعت-فوز-الأهلي-على-الترجي-وموسيماني-شل-حركة-الشعباني

أكد نبيل معلول مدرب منتخب تونس السابق في تصرحات خاصة لموقع دوت الخليج مع عبدالناصر زيدان ان الأهلي أستطاع تحقيق الفوز في ظل ذكاء بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر.

وقال نبيل معلول :" توقعت ما سيفعله بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي لأنه مدرب ذكي ويدرك كيف يتم التعامل مع مثل هذة الأمور وهو عرف كيف تستطيع الفوز في المباراة".

نبيل معلول يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والترجي

وتابع معلول: "وكنت متوقع أن يفوز النادي الأهلي في رادس على حساب الترجي ، لأن اللعب بثلاثي في منتصف الملعب شل حركة الترجي التونسي خلال مجريات المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي".

وواصل معلول : " موسيماني أستطاع إرباك حسابات الترجي ومعين الشعباني من خلال وضع ثلاثي قوي في منتصف الملعب وفي الأخير تمكن من خطف فوز هام يساعده في مباراة العودة".

واتم: "بالتأكيد الترجي التونسي فريق كبير وصاحب تاريخ مميز في الكرة الإفريقية لكنه لم يستطيع التعامل مع المباراة بشكل جيد، ونتمنى أن تكون مباراة العودة بشكل يليق بالكبيرين في إفريقيا".

تأتي تلك التصريحات تاكيدا للحوار السابق للكابتن نبيل معلول لموقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان في حوار تم بثه قبل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الاهلي الرسمي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.