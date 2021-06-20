بخدمات مميزة.. التضامن تدشن مشروع بطاقات الرعاية الصحية لذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - ويهدف المشروع، إلى إتاحة خدمات الرعاية الصحية المتميزة من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الفردية للأطباء من القطاع الخاص بأسعار رمزية أو مدعمة بالكامل لذوى الإعاقة للتخفيف عن ذويهم، وتمنح بطاقة روتارى للرعاية الصحية فى المرحلة الأولى خصومات تتراوح ما بين 15 ٪؜ وحتى 100٪؜ للعديد من الأدوية والخدمات الطبية.

وأشادت القباج، بدور روتارى مصر الممتد على مدار 92 عاما، ولا يزال مستمرا فى عطائه وتنفيذ أهم مشروعاته التنموية لخدمة المجتمع المصرى ودعم السلام والتنمية تحقيقا لأهداف الروتارى الدولى.

وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة تخطو خطوات جادة نحو التعامل الحقوقى للأشخاص ذوى الإعاقة والتحول من تبنى النموذج الطبى فى مواجهة الإعاقة، إلى النموذج المجتمعى الشامل الذى تتكاتف فيه جميع الجهود الحكومية وغير الحكومية لتقديم جميع الخدمات لهم.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على الانتقال من الرعاية إلى تكافؤ الفرص المتنوعة، بالإضافة إلى التأهيل والتمكين والدمج وليس الفصل أو التمييز، وكذلك المنهج الوقائى وليس العلاجى فقط، ومن العجز وعدم القدرة إلى القدرة باختلاف.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تدعم مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادى والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الأطراف الصناعية وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والتى تبدأ بتحديد حالات الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة، مشيرة إلى أنه تم استخراج أكثر من 850 ألف بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة فى المرحلة الأولى، وجار الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية الشهر المقبل.

وتابعت أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى، لمتابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والخطة الوطنية الشاملة، بالإضافة الى إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

ومن جانبه، وجه أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية التحية لوزارة التضامن، على دعمها الدائم والمستمر لمؤسسات المجتمع المدنى، مثنيًا على الدور الذى تقوم به الوزارة لخدمة ورعاية وتأهيل ذوى الإعاقة.

وأكد أن أندية الروتارى تسعى دائما إلى التعاون مع الدولة بجميع قطاعاتها فى المجالات التنموية، وتجلى ذلك مؤخرا فى افتتاح تطوير قرية باب الأحرار الذى تم بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، وتم رفع كفاءة المنازل وتطوير شبكات المياه وإنشاء فصول محو أمية ومشروعات مستدامة للمرأة العاملة والاهتمام بذوى الإعاقة، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة ومستشفى تضم العديد من التخصصات.

ومن جانبها، أكدت ريم عبدالمجيد رئيس لجنة الإعاقة بروتارى مصر، أن عدد أندية الروتارى يصل إلى 124 نادى يضم حوالى 3.065 عضوًا، وأن أندية الروتارى تعمل فى 7 مجالات تنموية مختلفة من ضمنها رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضافت: "المشروع الذى نحتفل بتدشينه اليوم يهدف إلى إتاحة خدمات الرعاية الصحية المتميزة المدعمة من القطاع الخاص وتحقيق الإنصاف والتكافؤ الجغرافى فى توصيل الخدمات من خلال التوسع فى التعاقدات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى إتاحة البيانات والتواصل مع المستفيدين".

يذكر أن المشروع يتكون من مرحلتين بدأت بالتعاقد مع 15 جهة طبية لتقديم خصومات على خدمات الرعاية الصحية والتعاقد مع شركة ڤيزيتا لتكون الذراع التكنولوچى للمشروع، كما أصدرت لجنة الإعاقة بالمنظمة الروتارية 2451 مصر بطاقات لحوالى 1.536 مستفيدا، كما سيتم إنشاء خط ساخن للرد على استفسارات ذوى الإعاقة المستفيدين من البطاقة.