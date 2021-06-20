الأزهر: اللاجئون يعيشون أزمات مضاعفة وعلى المجتمع الدولى دعمهم وحمايتهم

جدة - نرمين السيد - دعا الأزهر الشريف دول العالم أجمع إلى إعطاء قضية اللاجئين حقها فى ظل ما يعانيه اللاجئون، الذين أُخرجوا من ديارهم وأوطانهم بسبب الاضطهاد والتهجير والحروب وما لحق بهم من أضرار مادية ونفسية وويلات، من عذاب ذاقوه بلا سبب ولا ذنب.





وذكر الأزهر، فى بيان، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمى للاجئين، والذى يصادف 20 يونيو من كل عام، العالم بأقدم قضية للاجئين فى العصر الإنسانى الحديث، وهى قضية اللاجئين الفلسطينيين، الذين أخرجوا من ديارهم وأراضيهم بغير حق قسرا وإرهابا، كما هجروا وضاعت حقوقهم، داعيا الجميع إلى مساندتهم فى قضيتهم الإنسانية العادلة حتى يعودوا لديارهم سالمين آمنين. وطالب الأزهر، المجتمع الدولى بمضاعفة الاهتمام بقضايا اللاجئين ومعالجة أسبابها، التى طغت فيها المادة والأطماع على الإنسانية وحقوق الإنسان، فهم يعيشون أزمات مضاعفة ويجب دعمهم وحمايتهم وتحسين معيشتهم وتمكينهم من حقوقهم ومساعدتهم فى تجاوز الآثار النفسية التى أجبرتهم على الفرار من أوطانهم.

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