صحة القليوبية: الكشف على 1.875 حالة فى قافلة طبية ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أكدت منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية الدكتورة مفيدة أحمد، اليوم الأحد، أن القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الصحة بالقليوبية ​واصلت عملها لليوم الثانى على التوالى بقرية عزبة الأبيض بمركز الخانكة ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين فى المناطق البعيدة عن المستشفيات.





وقالت منسق القوافل فى تصريح اليوم، إن القافلة تضمنت إجراء الكشف الطبى على 1.875 حالة من سكان القرية وصرف العلاج للحالات المرضية بالمجان إلى جانب خدمة إصدار التقارير الطبية لمرضى الأمراض المزمنة وتقارير علاج على نفقة الدولة وصرف الأدوية لهم وتنظيم لقاءات للتثقيف الصحى بهدف رفع درجة الوعى الصحى لديهم. وأضافت أن القافلة ضمت العديد من التخصصات منها الأطفال والباطنة والجلدية والنساء والعظام والجراحة ومعمل للأشعة والتحاليل والفحوصات الطبية المختلفة وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق الأكثر احتياجًا.

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