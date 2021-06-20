عاجل- المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية ينشر فيديو لقاء السيسى ونجلاء المنقوش

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسالة لليبيين قائلا: "لكم أشقاء فى مصر حريصون على أمنكم واستقراركم، وستعود ليبيا إلى أفضل ما كانت عليه، والشعب الليبى يستحق ذلك، ربنا يوفقكم، وتستطيعون الاعتماد علينا دون التدخل فى شؤونكم".





جاء ذلك خلال فيديو عرضه السفير بسام راضى، المتحدث رئاسة الجمهورية عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، من لقاء الرئيس السيسى بـ نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.

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