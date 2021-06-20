فيديو- تسجيل إجبارى.. تصريح جديد من الحكومة بشأن التوك توك

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ًصالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن من أحد أسباب عدم تسجيل التكاتك هو ارتكاب بعض الجرائم باستخدامها، مؤكدًا أن تسجيل التوك توك سيفيد الطرفين المجتمع والحكومة، لا سيما وأنه سيتم التأمين الاجتماعى والصحى على أصحاب هذه المركبات.
وأوضح أنه سيتم إعطاء مهلة لأصحاب هذه المركبات لتسجيلها وفقًا للطاقات الاستيعابة لوزارة الداخلية، منوهًا إلى أنه بعد انتهاء المهلة سيتم مصادرة التكاتك غير المسجلة.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء كلف بعمل لجنة لدراسة الأمر وستحدد خلال أسبوعين التفاصيل، مؤكدا أن الرسوم ستكون أقل والتسجيل إجبارى.
ولفت إلى أن صاحب التوك توك الرغب فى استبداله بسيارة مينى فان، سيقوم بتسليم التوك توك وتقييمه وخصم سعر التوك توك من سعر المينى فان، وهناك توجيهات رئاسية لاستبدال التوك توك بالمينى فان للاستفادة من مزايا المبادرة.
ونوه إلى أنه سيكون هناك خطوط سير للتكاتك والمينى فان بعد ترخيصها بحسب ما ستقرره المحافظات.
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