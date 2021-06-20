الرئيس السيسي يشدد: استعادة سيادة ليبيا تبدأ بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم نجلاء المنقوش، وزير الخارجية الليبية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأشاد الرئيس بنجاحات "نجلاء المنقوش" لاستعادة وضعية ومكانة العمل الدبلوماسى الليبى، والتحرك مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالقضية الليبية، والتشديد على أن استعادة سيادة ليبيا تبدأ بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة، مؤكدًا دعم مصر الكامل لهذه الجهود خلال كافة تحركاتها على الصعيد الثنائى والإقليمى والدولي.

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