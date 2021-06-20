وزير التعليم: القيادة السياسية مهتمة بتطوير مدارس النيل.. و الارتقاء بجودة التعليم بها 

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التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أولياء أمور طلاب مدارس النيل؛ لمناقشة ملف مدارس النيل وخطة الوزارة لتطويرها.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن لقاء وزير التربية والتعليم، مع أولياء أمور طلاب مدارس النيل

وزير التربية والتعليم: مدارس النيل تحظى باهتمام ورعاية الرئيس

وأكد الدكتور طارق شوقي أن مدارس النيل تحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا ضرورة التوسع في أعداد هذه المدارس، والارتفاع بمستوى جودتها، حيث تعد هذه المدارس مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا عال الجودة، بمصروفات مدعمة، ويمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا وتعادل الشهادة الدولية.

وزير التربية والتعليم يستعرض مشروع مدارس النيل

وتتيح مدارس النيل، والتي يبلغ عددها 14 مدرسة على مستوى الجمهورية، للطلاب الحصول على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، مشروع مدارس النيل، والتي يبلغ أعداد الطلاب فيها على مستوى الجمهورية 7373 طالبًا للعام الدراسي 2020/ 2021 بمختلف المراحل الدراسية، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمدارس النيل، اشتمل على تعميم الشاشات الذكية، والحواسب ومعمل تكنولوجيا المعلومات.

كما أوضح الوزير أن أولياء أمور الطلاب هم شركاء النجاح ولتفعيل التواصل سيتم إنشاء بريد إلكتروني لكل مدرسة لتلقي الاستفسارات حفاظًا على المصلحة العامة للطلاب، وسير العملية التعليمية بمدارس النيل.