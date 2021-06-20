/636547/حسام-غانم-يكشف-الطريقة-الصحيحة-للبداية-في-الجيم

كشف حسام غانم خبير التغذية والجيم، في بث مباشر من داخل استوديو دوت الخليج، عن كيفية البداية الصحيحة في الجيم، ومرحلة المبتدأ في تمارين الجيم، ويستعرض دوت الخليج مراحل البداية في الجيم.

وقال: "النهارده هنتعرف أزاي تبدأ صح في أول يوم في الجيم، وكيفية التعامل بالطريقية الصحيحة في بداية التمرين".

حسام غانم يكشف الطريقة الصحيحة للبداية في الجيم

وأضاف: "في بداية أول يوم في التمرين، لازم نبدأ بأوزان خفيفة في التمرين، ودا يكون تسخين علشان ميحصلش أي شد".

وزاد: "الراحة للجسم دا من أكبر العمليات في بناء العضلات والإستفاده من التمرين، ولازم يكون نوم كافي للجسم ومريح".

وأردف: "لازم يكون الكيراتين في الجسم متوفر وزايد في الجسم، ودا علشان ميحصلش للشخص هبوط في الجيم، والتمرين يستفاد بيه الجسم بشكل كامل".

على جانب أخر كشف حسام غانم، في بث مباشر من داخل استوديو دوت الخليج، عن كيفية التعامل على تخسيس الجسم، وحرق الدهون، مع العديد من الأشخاص سواء صاحب الجسم السليم أو صاحب الأمراض المزمنه، وتصل للجسم المثالي في أسرع وقت، وبدون أي تأئر على الشخص.

وزاد حسام: "يمكن أن نواصل على حرق الدهون في معدل أكل طبيعي، ولكن بوجبات بكميات ضعيفة في الوجبة".

وواصل غانم: "بعد كل وجبه خفيفة في اليوم يمكن أن تأكل تفاحة بعد كل وجبه".

تقليل وجبات اليوم

وأكمل حسام: "بعد العمل على تخفيف وجبات الشخص وتقليل نسبة الدهون الداخلة على الجسم، تعمل خلايا المخ على التوجه إلى الدهون الزائده في الجسم، وتعمل على حرقها".

وأردف غانم: "ثاني خطوة في طريقة التخسيس هي إستخدام زيت الزتون في الأكل بدل الزيت العادي، لتقليل كمية الدهون الداخله للجسم من الطعام".

واختتم حسام غانم: "الجسم يعتمد على الطاقة من الدهون في الحركة، وعند أكل طعام بدون أي دهون يعمل الجسم على حرق الدهون بداخل الجسم".