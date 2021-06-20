/636548/حلمها-أن-تصبح-طبيبة-أسنان-الأولى-علي-الشهادة-الإعدادية-في-البحيرة

حلمها أن تصبح طبيبة أسنان، سعت الطالبة سلمي خميس الطالبة بالشهادة الإعدادية وراء حلمها، فكانت دائمًا تسهر الليالي من أجل المذاكرة، وفي الوقت ذاته حريصة على القراءة لتطوير مهاراتها.

لقاء دوت الخليج مع الأولى علي الشهادة الإعدادية في البحيرة

التقتدوت الخليج بالطالبة سلمى خميس النافع، الحاصلة على المركز الأول في الشهادة الإعدادية بمدرسة صلاح سالم الاعدادية بنات بمركز موم حمادة بالبحيرة والحاصلة علي مجموع 280 درجة.

الطالبة سلمى خميس تحصل على المركز الأول بالمدرسة

في البداية قالت الطالبة سلمي خميس، إنها لم تكن تتوقع حصولها على المركز الأول بالبحيرة، لكنها توقعت حصولها على المركز الأول بالمدرسة، مؤكدة في الوقت ذاته بأنها اجتهدت وبذلت قصارى جهدها خلال العام الدراسي حتى تحقق مركزًا متقدمًا دراسيًا.

وأضافت الطالبة أن هذا التفوق والنجاح لم يكن الأول، لكنها حصلت على المركز الأول في المرحلة الابتدائية على مستوى المدرسة، ومنذ بداية العام الدراسي في الصف الثالث الاعدادي نظمت وقتها بالمذاكرة نحو 5 ساعات يوميًا، وتحصيل الدروس أول بأول بمساعدة مدرسيها.

وأوضحت الطالبة أنها كانت تتابع كافة البرامج التعليمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ساعدتها بشكل كبير في تفوقها الدراسي، مشيدةً بالدور الكبير لوالديها اللذين شجعوها على المذاكرة وبذل قصاري جهدهما، متمنيةً من الله أن يستمر تفوقها الدراسي وتلتحق بكلية طب الأسنان لتحقيق حلمها.

ووجهت الطالبة رسالة لطلاب الشهادة الإعدادية في العام الدراسي المقبل، بأن يتفرغوا لمذاكرتهم فقط وتحصيل دروسهم والابتعاد نهائيًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة كافة القنوات التعليمية لأن فيها استفادة كبيرة في المذاكرة، وتسهم في الحصول على مراكز متقدمة في الدراسة.