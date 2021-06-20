/636550/كورونا-تضرب-منتخب-السودان-قبل-بطولة--كأس-العرب

كشف بيان من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” حول التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن فحوصات "بي سي آر" المقررة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل المباريات المؤهلة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، قد كشفت عن إصابة عدد من أعضاء وفد منتخب جنوب السودان بالفيروس.

وفي ضوء الإجراءات الطبية المتبعة في هذا الشأن، جرى عزل الأفراد المصابين وتأجيل الأنشطة التي كانت مقررة لهم اليوم.

فيما سيعلن الفيفا عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق. ويشدد على أن صحة وسلامة جميع المشاركين في بطولة كأس العرب FIFA 2021 تأتي على رأس أولوياته من خلال برنامج شامل يتبع التوجيهات الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية في تقييم المخاطر، والذي يجري تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة المستضيفة للبطولة.

ومن ناحياه اخري كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال بيانا رسميا أصدره اليوم، عن جدول يتم تحديد خلاله الأنشطة والتعديلات والحوكمة التي تقدما قيادة "كاف" الجديدة في ظل القيادة الجديدة منذ أن تم انتخابهم في مارس 2021، لجعل كرة القدم الأفريقية قادرة على المنافسة عالمياً، ومكتفية ذاتياً من حيث الموارد البشرية والمالية.