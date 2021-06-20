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زعيم الأغلبية بندوة مستقبل وطن: الجميع يتابع أداء وزارة الأوقاف في صناعة الوعي بمصر«صور وفيديو»

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/636551/زعيم-الأغلبية-بندوة-مستقبل-وطن-الجميع-يتابع-أداء-وزارة-الأوقاف-في-صناعة-الوعي-بمصرصور-وفيديو

رحب النائب أشرف رشاد الشريف، النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بمشاركة  وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " أعمدة بناء الدولة"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء الأحد  وذلك فى ضوء  ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات  وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

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جاء ذلك بمشاركة النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد محمود هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنظيمية بالحزب.

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وأكد زعيم الأغلبية علي أن ورشة العمل"أعمدة بناء الدولة" كما تحمل وفق عنوانها الكثير من الأهمية  تحمل الكثير من المعاني بشأن صناعة الوعي، من جانب مجلس الوزراء حيث كل وزارة ودورها في هذا الملف، وخاصة وزارة الأوقاف والذي يتابع الجميع أدائها فى صناعة الوعي، مشيرا إلي أن الجميع يتابع أيضا الوزير والعالم الجليل محمد مختار جمعة  وهو  المقرب من جميع النواب  بجهده علي أرض الواقع. وشهدت أروقة حزب مستقبل وطن علي مدار الفترة الماضية عقد 38ورشة عمل بين قيادات الحزب وممثلي السلطة التنفيذية علي كافة المستويات حيث النقاش يدور بين كل ما يهم المواطن  بكافة الموضوعات مع ممثلي الحكومة والوصول إلي  توصيات ورؤي تكون تحت بصر الحكومة للعمل علي تلبيتها بما يصب فى صالح المواطن.

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وكانت ورشة عمل "الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي" أمس بحضور وزيرة التضامن نفين القباج، حيث تم التعرض لكل ما يهم قضايا المواطنين ذات الصلة بالحماية الإجتماعية، وكانت ورشة عمل "العمل والعمال" كانت نهاية الأسبوع الماضي بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، حيث دار النقاش والحوار حول كل ما يخص العمال فى مصر والمنظومة العمالية ورؤية الحكومة فى هذا الملف مع تساؤلات وشكاوي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسبقه وزير المالية د.محمد معيط حيث نقاش موسع حول خطة التنمية والموازنة العامة، وسبقه أيضا وزير السياحة والآثار خالد العناني  حيث نقاش موسع حول كل ما يخلص السياحة والآثار بمصر وأيضا وزيرة البيئة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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