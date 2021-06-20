/636552/مصر-تستنكر-قيام-ميليشيا-الحوثي-استهداف-المناطق-المدنية-في-جنوب-السعودية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم 20 يونيو الجاري، عن إدانتها واستنكارها لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتي تم اعتراضها بنجاح من قبِل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن استنكار مصر قيام ميليشيا الحوثى باستهداف المناطق المدنية فى جنوب المملكة العربية السعودية، وإليكم التفاصيل:-

مصر تؤكد على وقوفها بجانب السعودية

وتؤكد مصر مُجددًا على وقوفها بجانب الشقيقة السعودية ودعمها لما تتخذه من إجراءات لصون أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تُمثل انتهاكًا لقواعد لقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن بالمنطقة.

وكانت مصر قد أعلنت فى الرابع عشر من يونيو الماضي، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان أخرها استهداف مدرسة بمنطقة عسير بطائرة مُفخخة بدون طيار.

ميليشيا الحوثى تستهدف جنوب السعودية

هذا وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة قد قامت بإطلاق عددًا من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.