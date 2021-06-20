عبد الهادي القصبي: مستقبل وطن ينشغل بالوطن والمواطن.. وأي تهاون بأعمدة الدولة تكون النتائج كارثية«صور»

/636553/عبد-الهادي-القصبي-مستقبل-وطن-ينشغل-بالوطن-والمواطن-وأي-تهاون-بأعمدة-الدولة-تكون-النتائج-كارثيةصور

أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن ورشة عمل "أعمدة بناء الدولة" التى يعقدها حزب مستقبل وطن بمقر أمانته العامة، مساء اليوم الأحد، تمثل لقاء هام مع شخصية دينية ووطنية تتفاعل مع كل ما يهم المواطن والوطن داخليا وخارجيا، وهو الدكتور محمد مختار جمعة.

جاء ذلك بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " أعمدة بناء الدولة"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء الأحد بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

ويشارك في اللقاء النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد محمود هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف القصبي بأن حزب مستقبل وطن وقياداته ينشغل أيضا بكل ما يهم المواطن والوطن، وتتابع كافة التداعيات الداخلية والخارجية ، ولديها إيمان بأن الدولة التى تحافظ علي أعمدتها تستطيع أن تحقق النجاح والتقدم، وأي دولة تتهاون في الحفاظ علي أعمدتها تكون النتائج كارثية، مرحبا بحضور وزير الأوقاف وموجها الشكر لحزب مستقبل وطن الذي يتيح فرصة الحوار والنقاش بين ممثلي الحكومة وقيادات الحزب.