النائب محمد صلاح أبو هميلة: ورش عمل مستقبل وطن مع الحكومة فرصة لإثراء الحياة الحزبية «صور»

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أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن مع ممثلي السلطة التنفيذية فرصة كبيرة لإثراء الحياة السياسية، موجها الشكر للمهندس النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، علي دعوة حزب الشعب الجمهوري للمشاركة فى مثل هذه اللقاءات.

جاء ذلك بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " أعمدة بناء الدولة"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء الأحد، بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

ويشارك في اللقاء النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد محمود هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ورحب أبو هميلة فى حديثه بمشاركة وزير الأوقاف والذي وصفه بأنه حمل علي كاتفيه توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن لخطاب الديني المعتدل وما تضمنته هذه المهمة من آثقال كبيرة مؤكدا علي أن الجميع يتابع جهده علي مستوي الجمهورية.