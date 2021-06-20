/636554/يورو-2020-إيطاليا-تحقق-الفوز-على-ويلز-بهدف-نظيف
حقق المنتخب الإيطالي الفوز على المنتخب الويلزي، بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا 2020، وشهد على اللقاء الملعب الأولمبي بروما، ويستعرض دوت الخليج ابرز أحداثالمباراة بين المنتخبين.
دخل المنتخبين اللقاء بقوة في محاولة تحقيق الفوز من قبل المنتخب الويلزي وحجز مقعد في المراكز المتقدمة من دور المجموعات، ومن جانب المنتخب الإيطالي بدأ الفريق بقوة في محاولة تحقيق الفوز وخطف المباراة في الدقائق الأولى، ومحاولة إثبات كل لاعب من الإيطال نفسة في الملعب للمدرب وبلاده.
جاء الهدف الأول في اللقاء والوحيد في المباراة، في الدقيقة التاسعة والثلاثون من عمر المباراة، عن طريق ماتيو بيسينا من خلال ماركو فيراتي أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة ليلمسها بيسينا وتمر في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.
تلقى ايثان امبادو مدافع المنتخب الويلزي بطاقة حمراء في الدقيقة الخامسة والخمسون من عمر المباراة بعد تدخل متهور على بيرنارديسكي في منتصف الملعب.
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