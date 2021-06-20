رئيس سياحة النواب تشيد بتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار

جدة - نرمين السيد - واعتبرت نورا على، فى بيان اليوم الأحد، استخدام هذا التطوير خطوة ممتازة للترويج للسياحة، وإظهار قيمة المعالم السياحية والأثرية وزيادة فرص انتشارها، لتعزيز الموارد المالية باعتبارها من أهم عوامل النمو الاقتصادى.

وقالت إن هذه الخطوة تعمل على حفظ وتوثيق وإتاحة معلومات عن الآثار المصرية باستخدام التقنيات الحديثة، ورفع الوعى الأثرى وتعريف العالم بالآثار المصرية، والمساهمة فى تنشيط السياحة المصرية فى الفترة المقبلة وزيادة عدد السائحين الوافدين إلى البلاد.

وأشارت النائبة نورا على إلى أنه من خلال المشروع الرقمى سوف يتم تسجيل الآثار وعرضها وإتاحتها فى جولات سياحية افتراضية بالمتاحف والمعالم الأثرية بمصر باستخدام تقنيات الواقع المعزز، بهدف تعريف شعوب العالم بأكمله بالآثار المصرية، بما يمثل عنصر جذب لهم للقدوم إلى مصر، إضافة إلى تقديم خدمات سياحية رقمية جديدة لتكون تجربة السائح تجربة استثنائية فى مصر، وفى نفس الوقت تقديم خدمة هامة جدا حيث إنها تعمل على توثيق وتسجيل القطع الأثرية فى مصر.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن هذا التطور جاء انطلاقا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.