صور.. وزير الخارجية يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبى لعملية السلام

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمسئول الأوروبى على توليه المنصب مُعربًا عن التطلع إلى استمرار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال الفترة المقبلة من أجل دفع مسار السلام بالشرق الأوسط.

وأوضح الوزير شكرى مواصلة مصر جهودها بهدف تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة من أجل تحقيق الهدوء والاستقرار المرجو بالتوازى مع دعم جهود إعادة الإعمار وتلبية الاحتياجات التنموية للأشقاء بالأراضى الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

كما أكد وزير الخارجية، على أهمية توافر الإرادة الحقيقية والمُناخ المُلائم لإحياء المسار التفاوضى بشكل عاجل من أجل التوصل لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وبما يُحقق السلام الشامل والعادل فى المنطقة، مُعربًا عن التطلع لاستمرار قيام الاتحاد الأوروبى بدوره لتوفير الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة.

ومن جانبه، ثمّن "كومبانس" دور مصر الداعم لجهود السلام فى الشرق الأوسط والتى تُوجت بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار فى قطاع غزة، وكذلك لمساعيها المستمرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مُعربًا عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر لمساندة المساعى الحالية لدفع مسار السلام وأهمية تفعيل دور الرباعية الدولية خلال الفترة المقبلة فى هذا الصدد، وبما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.