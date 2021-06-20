فيديو- السيسى لوزيرة خارجية ليبيا: إحنا معاكم وستجدوا من مصر كل الخير

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، كل التحية والتقدير والاحترام لـ نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، على مواقفها الوطنية تجاه بلدها، مؤكدًا أن مصر تعتبر ليبيا أمن قوى لها.





وأضاف السيسى، خلال فيديو عرضه السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن مصر حريصة على استكمال المسار السياسى فى ليبيا لينتهى بانتخابات تعبر عن إرادة الشعب الليبية الحرة بعيدا عن الميليشيات والمرتزقة. وأشار إلى أن مواقف مصر ثابتة بشأن وحدة الأراضى الليبية وسيادة وإرادة الشعب الليبى فى اختيار قيادته وعدم التدخل فى شؤون ليبيا. ودعا وزيرة الخارحية الليبية إلى الاستمرار فى مواقفها الوطنية ولا تخشى فى الله لومة لائم أبدًا، مضيفًا: "إحنا معاكم وستجدوا من مصر كل الدعم وكل الخير". لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.

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