التعليم تنفى عقد امتحان تجريبى لطلاب الدمج بالمرحلة الثانوية

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن إجراء امتحان تجريبى لطلاب الدمج بالمرحلة الثانوية، مؤكدة أنه لا يوجد امتحان تجريبى لطلاب الدمج، وأن ما يتم تداوله بخصوص هذا الشأن غير صحيح.





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