مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثى للمناطق المدنية بجنوب السعودية

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثى، المناطق المدنية فى جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتى تم اعتراضها بنجاح من قبِل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن.





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