نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الاعدادية بنسبة 80.78% بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
تنشر " الصباح العربى"، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2021 " الدور الأول "، وذلك عقب اعتماد محافظ القليوبية، اليوم الأحد، نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمرحلة إتمام التعليم الأساسي.
نتيجة الاعدادية بالقليوبية 2021 بالدرجات بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان في نظام المنزل 2083 طالبًا وتم توزيع هؤلاء الطلاب على 406 لجان امتحان.
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