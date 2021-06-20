اعتمد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة 80.78% بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
وتأتي محافظة القليوبية في المرتبة الثالثة من حيث أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية ، ومن المتوقع إعلان نتائج الفصل الإعدادي الثالث للفصل الدراسي الثاني نهاية شهر يونيو 2021.
كما تم تجهيز اللجان على أن تحتوي اللجنة على 14 طالبا فقط وفق التعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب خلال الاختبارات، حيث إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع وتم الاتفاق مع مجالس الأمناء بكافة الإدارات بضرورة التواجد للمشاركة في تنظيم ومتابعة دخول الطلبة والطالبات لأداء الاختبارات.
للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القليوبية << اضغط هنا >>
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالاسم ورقم الجلوس رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية لعام 2021 نتيجة نت... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.