بالاسم ورقم الجلوس رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية لعام 2021 نتيجة نت...

اعتمد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة 80.78% بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتأتي محافظة القليوبية في المرتبة الثالثة من حيث أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية ، ومن المتوقع إعلان نتائج الفصل الإعدادي الثالث للفصل الدراسي الثاني نهاية شهر يونيو 2021.

كما تم تجهيز اللجان على أن تحتوي اللجنة على 14 طالبا فقط وفق التعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب خلال الاختبارات، حيث إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع وتم الاتفاق مع مجالس الأمناء بكافة الإدارات بضرورة التواجد للمشاركة في تنظيم ومتابعة دخول الطلبة والطالبات لأداء الاختبارات.