البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس لطلاب الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021 عبر رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية نتائج الامتحانات، حيث أعتمدت المحافظة النتيجة اطلقت الروابط للبحث عن الدرجات الخاصة بكل مادة.

الدخول لموقع البوابة الإلكترونية محافظة القليوبية القيام بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالب بالمرحلة الإعدادية ثم القيام النقر على كلمة " بحث "، لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2021 والدرجات النهائية للطلاب والطالب بالصف الثالث الإعدادي.

وابدى المحافظة رغبته فى تهنئة اولياء الامور وتمنى للطلاب النجاح والتوفيق، وهنا عبر موجز مصر ننشر لكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية بالاسم فقط للتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية ادخل على الرابط التالي: