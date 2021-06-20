ظهرت الان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2021 برقم الجلوس نتيجة الشهادة...

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة بنسبة 80.78% هذا وقد هنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور ، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة، وقد حصلت إدارة كفر شكر التعليمية على المركز الأول بنسبة نجاح 95.02%.

ومن جانبه أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 103850 طالب وطالبة، مضيفًا أنه جرى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة وفقا لتعليمات وزارة الصحة على مستوى المحافظة.

نتيجة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس لطلاب الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021 عبر رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية نتائج الامتحانات، حيث أعتمدت المحافظة النتيجة اطلقت الروابط للبحث عن الدرجات الخاصة بكل مادة، وابدى المحافظة رغبته فى تهنئة اولياء الامور وتمنى للطلاب النجاح والتوفيق، وهنا عبر موجز مصر ننشر لكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية بالاسم فقط.