«يورو 2020»: سويسرا تقصو على تركيا بثلاثية

حسم المنتخب السويسر نتيجة المباراة أمام المنتخب التركي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى من بطولة امم أوروبا 2020، وشهد على اللقاء ملعب باكو الأولمبي، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين المنتخبين.

بدأ المنتخب التركي بالخطورة في أول ثلاث دقائق وكسب ركنية ولي في المباراة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة ولكن دفاعات المنتخب السويسري تخرج الكرة لبر الأمان، وتبعد الخطورة عن مرماها، وتقلب الضغط علي المنتبخ التركي.

سجل الهدف الأول في المباراة المنتخب السويسري في الدقيقة السادسة من المباراة عن طريق هاريس سيفيروفيتش من خلال تسديدة الكرة بشكل رائع من خارج منطقة الجزاء لتمر في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة السادسة والعشرون من عمر المباراة عن طريق شيردان شاكيري من خلال أطلق تسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء مرت في أعلى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

أهداف المنتخبين في المباراة

وجاء الهدف الثالث في المباراة والأول في البطولة للمنتخب التركي في الدقيقة الثانية والستون من عمر المباراة عن طريق عرفان قهوجي مدافع المنتخب التركي من خلال تسديدة قوية ساروخية سكنة المرمي في أقصى الزاوية اليمنى من المرمى.

سجل شيردان شاكيري الهدف الثاني له في المباراة والثالث لمنتخب بلاده في اللقاء في الدقيقة الثامنة والستون من عمر المباراة من خلال من هجمة مرتدة سريعة انطلق ستيفين زوبير بالكرة على الجانب الأيسر ثم مرر الكرة لشاكيري داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة على يمين الحارس داخل الشباك.

تشكيل منتخب سويسرا في المباراة:

حارس المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: نيكو إلفيدي - سيلفان فيدمر - مانويل أكانجي.

خط وسط الملعب: ستيفن زوبر - ريمو فرولر - جيردان شاكيري - جرانت شاكا - ريكاردو رودريجيز.

خط الهجوم: بريل إمبولو - هاريس سيفيروفيتش .

تشكيل منتخب تركيا في المبارة:

حارس المرمى: أورجان شاكر .

خط الدفاع: زكي شيليك - مريح دميرال - تشالار سوينشو - ميرت مولدور .

خط وسط الملعب: قان آيهان - عرفان قهوجي - هاكان شالهان أوجلو - جنكيرز أوندر - أوزان توفان .

خط الهجوم: براق يلماز .