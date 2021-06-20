التعليم تنفي عقد امتحانات «تجريبية » لطلاب الدمج بالثانوية العامة

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نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، إجراء امتحان تجريبي لطلاب الدمج بالمرحلة الثانوية، مؤكدة على أن ما تم تداوله فى عدد من المواقع الإلكترونية غير صحيح.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن نفى وزارة التربية والتعليم، إجراء امتحان تجريبي بشأن دمج طلاب الثانوية العامة، وإليكم التفاصيل:-

التربية والتعليم: لا يوجد امتحان تجريبى لطلاب الدمج

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد امتحان تجريبي لطلاب الدمج، وأن ما يتم تداوله بخصوص هذا الشأن غير صحيح. امتحانات الثانوية العامة 2021.

التربية والتعليم: امتحانات طلاب الدمج يتم تحديد أسلوب التقييم حسب نوع الإعاقة

وأكدت الوزارة أن امتحانات طلاب الدمج يتم تحديد أسلوب التقييم بها حسب نوع الإعاقة ومستواها وفقًا لقرار الدمج رقم 252.

الجدير بالذك، أن الامتحان التجريبي الثالث " البروفه " النهائية لطلاب الثانوية العامة النظامين والمنازل والمؤجلين والمقسمين سوف ينطلق غدا. يخوض الطلاب غدا الامتحانات بمادة الأحياء لطلاب شعبة “علمي علوم”، والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا " لطلاب شعبة “علمي رياضة”، ومادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، لطلاب الذين تسلموا أجهزة التابلت.

و يعقد يوم الأربعاء فى مواد الرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة “علمي رياضة”، ومادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وهو طلبة المنازل والمؤجلين والمقسمين والسجون والمستشفيات.

ويستكمل باقي المواد من المنزل بسبب تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا المعروف باسم "كوفيد-19".

على أن يعقد امتحان مادة علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق، الخميس المقبل لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان مادة الفيزياء والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية.

ويعقد يوم الجمعة امتحان مادة الجولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة “علمي علوم”، وامتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت المقبل، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب، وامتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.

كما يعقد الأحد، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب، وامتحان الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة، وينتهي جدول الامتحان التجريبي الثالث للصف الثالث الثانوي 2021 يوم الاثنين 28 يونيو، بمادة اللغة العربية لجميع الشعب.