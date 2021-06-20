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أمين سر دينية النواب: لقاءات وورش عمل مستقبل وطن مع الحكومة تصب في صالح المواطن «صور»

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/636558/أمين-سر-دينية-النواب-لقاءات-وورش-عمل-مستقبل-وطن-مع-الحكومة-تصب-في-صالح-المواطن-صور

قال النائب محمد محمود هاشم ، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن لقاءات وورش عمل حزب مستقبل وطن مع ممثلي الحكومة أحيت التواصل ما بين الأحزاب والقوي السياسية مع الحكومة والسلطة التنفيذية بعد أن كانت منعدمة فى الماضي.

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جاء ذلك بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " أعمدة بناء الدولة"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء الأحد بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة،  وذلك فى ضوء  ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات  وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

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ويشارك في اللقاء النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد محمود هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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وأكد النائب محمد محمود هاشم علي أن مثل هذه اللقاءات  ستكون  من شأنها إيجاد  أثر كبير إيجابي علي الواقع السياسي المصري ومن ثم تكون نتائجها إيجابية علي كل ما يهم الوطن والمواطن .

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وشهدت أروقة حزب مستقبل وطن علي مدار الفترة الماضية عقد 38ورشة عمل بين قيادات الحزب وممثلي السلطة التنفيذية علي كافة المستويات حيث النقاش يدور بين كل ما يهم المواطن  بكافة الموضوعات مع ممثلي الحكومة والوصول إلي  توصيات ورؤي تكون تحت بصر الحكومة للعمل علي تلبيتها بما يصب فى صالح المواطن.

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وكانت ورشة عمل "الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي" أمس بحضور وزيرة التضامن نفين القباج، حيث تم التعرض لكل ما يهم قضايا المواطنين ذات الصلة بالحماية الإجتماعية، وكانت ورشة عمل "العمل والعمال" كانت نهاية الأسبوع الماضي بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، حيث دار النقاش والحوار حول كل ما يخص العمال فى مصر والمنظومة العمالية ورؤية الحكومة فى هذا الملف مع تساؤلات وشكاوي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسبقه وزير المالية د.محمد معيط حيث نقاش موسع حول خطة التنمية والموازنة العامة، وسبقه أيضا وزير السياحة والآثار خالد العناني  حيث نقاش موسع حول كل ما يخلص السياحة والآثار بمصر وأيضا وزيرة البيئة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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