/636559/مفاجأت-مدوية-يكشفها-حسام-غانم-عن-تعاطي-الرياضيين-لبعض-الأدوية-الضارة

كشف حسام غانم خبير التغذية والجيم خلال بث مباشر من داخل ستوديو دوت الخليج عن مفأجاة مدوية عن تناول البعض أدوية مسرطنة وخطيرة دون علم وكذلك كيفية طرح منتجات غير صحية على أنها برندات عالمية بالإضافة للطرق الصحيحة في ممارسة الجيم من أجل المحافظة على اللياقة البدنية الصحيحة واتباع الأساليب الصحيحة في التدريب والتمرن.

وقال خبير التغذية: " سنقوم بكشف العديد من الملفات الساخنة حول تعاطي الرياضيين لبعض الأدوية الضارة وكيفية طرح مثل تلك الأدوية للمهتمين بهذا الشأن".

وتابع حسام غانم :" بعض الشركات تقوم في الوقت الحالي بصنع أدوية معينة للراغبين في تقوية العضلات وغيرها على أساس أنها ذات جودة عالمية وهي بالأساس تتم تحت «بير السلم» وسنتطرق للعدي عن هذا الموضوع بالتفصيل من حيث الأسماء واللاعبين والشركات".

مفاجأت مدوية يكشفها حسام غانم عن تعاطي الرياضيين لبعض الأدوية الضارة

وأكد حسام غانم: " هناك بعض الأمور الذي سنقوم بالكشف عنها خلال الحلقة القادمة من برنامج «عاش يا كوتش» والذي يتم عرضه من داخل استوديوهات دوت الخليج وعبر الموقع وصفحاته على منصات التواصل الإجتماعي".

وقال حسام غانم :" المياه الكثيرة عامل مهم للغاية في التمرين ويساعد على كسب أكبر نتائج ممكنة من التدريب وتحقيق اعلى استفادة من التدريب".

وتابع : " من المهم التدريب تحت متخصصين من أجل تحقيق أعلى استفادة ممكنة من وراء التدريب".

وكشف حسام غانم خبير التغذية والجيم، في بث مباشر من داخل استوديو دوت الخليج، عن كيفية البداية الصحيحة في الجيم، ومرحلة المبتدأ في تمارين الجيم، ويستعرض دوت الخليج مراحل البداية في الجيم.

وقال: "النهارده هنتعرف أزاي تبدأ صح في أول يوم في الجيم، وكيفية التعامل بالطريقية الصحيحة في بداية التمرين".

حسام غانم يكشف الطريقة الصحيحة للبداية في الجيم

وأضاف: "في بداية أول يوم في التمرين، لازم نبدأ بأوزان خفيفة في التمرين، ودا يكون تسخين علشان ميحصلش أي شد".

وزاد: "الراحة للجسم دا من أكبر العمليات في بناء العضلات والإستفاده من التمرين، ولازم يكون نوم كافي للجسم ومريح".

وأردف: "لازم يكون الكيراتين في الجسم متوفر وزايد في الجسم، ودا علشان ميحصلش للشخص هبوط في الجيم، والتمرين يستفاد بيه الجسم بشكل كامل".