/636560/عبد-الله-السعيد-يقود--بيراميدز-أمام-الرجاء-في-الكونفيدرالية

أعلن الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة الرجاء المغربى، المحدد لها التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي فى ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية، ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريق السماوي في المباراة.

ويفضل أروابارينا الاعتماد على أسامة جلال فى خط دفاع بيراميدز، مع جلوس على جبر على مقاعد البدلاء، والاستعانة به على حسب مجريات المباراة.

تشكيل فريق بيراميدز أمام الرجاء:

فى حراسة المرمى: أحمد الشناوي .

في خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامى - محمد حمدى - أحمد فتحي .

فى خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل .

فى خط الهجوم: إيريك تراورى .

القنوات الناقلة للمباراة

تذاع المباراة عبر قناة "بي ان سبورتس 4" بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث تمتلك الشبكة حقوق البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن بيراميدز تأهل إلى نهائي النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، قبل أن يتعرض للهزيمة من نهضة بركان المغربي بنتيجة 0-1.

ودخل فريق بيراميدز معسكر مغلق قبل المباراة بـ 48 ساعة لفرض حالة من التركيز على اللاعبين، وضم المدير الفني 20 لاعب هم:

قائمة فريق بيراميدز أمام الرجاء

في حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي .

في خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور .

في خط الوسط: عمر جابر - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق .

في خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس .