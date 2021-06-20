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وزير الأوقاف بندوة مستقبل وطن: أهم أعمدة بناء الدولة رئيسها وعلمها ونشيدها الوطنى «صور»

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/636561/وزير-الأوقاف بندوة-مستقبل-وطن-أهم-أعمدة-بناء-الدولة-رئيسها-وعلمها-ونشيدها-الوطنى-صور

قال الدكتور محمد محتار جمعة، وزير الأوقاف، إن أهم أعمدة بناء الدولة رئيسها وعلمها ونشيدها الوطنى، مشيرًا إلى أهمية العلم بالذي يمثل الدولة. 

ورشة عمل حزب مستقبل وطن " أعمدة بناء الدولة"

جاء ذلك بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " أعمدة بناء الدولة"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء الأحد  وذلك فى ضوء  ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات  وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

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حضور ورشة مستقبل وطن « أعمدة بناء الدولة »

ويشارك في اللقاء النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد محمود هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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وزير الأوقاف: الرئيس هو أهم عمود من أعمدة الدولة

وأكد على الرئيس هو أهم عمود من أعمدة الدولة، واستهدافه يتم من أجل هدم الدولة لكونه أهم أعمدتها، متطرقا بحديثه إلي أهمية العلم الذي يمثل الدولة مستشهدا بحديث له ونقاش بشأن أهمية العلم والراية التى يعود أساسها لعهد النبي محمد صلي الله عليه وسلم.

وقال وزير الأوقاف أن هناك فترة كان هناك من يخشى أن يقول على أمر هذا حلال، وذلك بسبب الجماعات المتشددة، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأصل فى الأمر الحلال ومن يقول على شئ أنه حرام عليه ام يأتى بدليل، ولكن بسبب هذه الجماعات المتشددة الإرهابية كان البعض يخشى هذه الجماعات وأصبح يقول على الأمور انها حرام، لأن هذه الجماعات كان تبحث عن الحرام. 

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ولفت إلي أن الفترة التى سيطرت فيها هذه الجماعات المتشددة أصبح التشدد هو السمة السائدة حينذاك، مع العلم أن الأصل فى الأشياء الإباحية، لافتا إلى أن المحور الثانى من محاور بناء الدولة الإنصاف وقول الحق، وعدم الخوف من الاتهام بالنفاق.

وتابع:" فى فترة من الفترات كان البعض يخشى قول الحق خوفا من رد فعل بعض المواطنين باتهامه بالنفاق، وكأن عليه فقط ذكر السيئات، والقائد أهم أعمدة بناء الدولة، وضربه بمثابة ضرب معنوى للدولة".

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واستكمل:" احترام العلم والنشيد الوطنى من أولويات وثوابت أعمدة بناء الدولة، والجماعات الإرهابية لم تكن تحترم النشيد الوطنى أو علم الدولة ".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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