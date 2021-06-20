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وزير الأوقاف بندوة مستقبل وطن: الدولة التى لا تبني علي الأخلاق تحمل عوامل سقوطها«صور»

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قال د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن البناء الأخلاقي والقيم من  أعمدة بناء أي دولة فى العالم، ومن ثم لابد أن يتم الانتباه لها كثيرا، مشيرا إلي أنه فى أحد اللقاءات السابقة له تضمنت الحديث بشأن استراتيجية هدم الدول وحروب الجيل الرابع، ومن أهم بنود هذه الاستراتيجية  هو هدم الجانب الأخلاقي وهدم القيم للدول.

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جاء ذلك بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " أعمدة بناء الدولة"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء الأحد  وذلك فى ضوء  ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات  وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

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ويشارك في اللقاء النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد محمود هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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ولفت وزير الأوقاف إلي أن هذه الاستراتيجية تستهدف من جانبهم النيل من جميع القيم والأخلاق، ومن ثم نري البعض يكذب بسهول ويغدر بسهولة، وغيرها من السبل التى لا تخدم الأخلاق والقيم، مشيرا إلي أن الشاعر يقول منذ فترات بعيده بإنما الأمم الأخلاق ما بقيت...فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ومن ثم الأخلاق عمود أساسي من أعمدة بناء الدولة،  مؤكدا علي أن الدولة التى لا تبني علي الأخلاق تحمل عوامل سقوطها والجميع يري  مصير  الدول التى طغت وتجبرت.

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وتطرق بحديثه  أيضا إلي أهمية العلم فى بناء الدولة  ومن ثم الدولة المصرية تهتم بهذا الملف بالتربية والتعليم  والجامعات ، مشيرا إلي أن ما حدث فى كورنا بأن إحدي الشركات التى تصنع اللقاح استطاعت أن تكسب أموال أكثر من دول كثير وذلك بفضل العلم الذي يقدم علي المال دائما .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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