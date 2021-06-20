/636564/حسام-غانم-يتوعد-تجار-المكملات-الغذائية-ويهدد-بفضحهم

وحذر حسام غانم خلال الحلقة الثانية من برنامج عاش يا كوتش من موقع دوت الخليج، تجار المكملات الغذائية من الأمور التي يقوم البعض منهم بها، والتي من شأنها أن تضر بصحة الرياضيين والقضاء على أمالهم وأحلامهم.

حسام غانم يتوعد تجار المكملات الغذائية ويهدد بفضحهم

ووجه غانم تهديد لتجار المكملات الغذائية أنه في حالة الإستمرار في بيع المكملات بطريقة غير شرعية سيقوم «بفضح» هؤلاء في حالة الإستمرار على ذلك الوضع كاشفا انه يريد المصلحة العامة لكنه لن يقف مكتوفي الأيد أمام محاولات تخريب شبابنا وتدميرهم.

ومن المقرر أن يعرض حسام غانم خبير التغذية والجيم ملفات ساخنة وهامة عن الأدوية " المغشوشة" بين الرياضيين وخاصة فئة الجيم، الأمر الذي يبرهن خطورة تلك الأدوية على الشباب الرياضي بشكل عام.

وكشف حسام غانم خبير التغذية والجيم خلال بث مباشر من داخل ستوديو دوت الخليج عن مفأجاة مدوية عن تناول البعض أدوية مسرطنة وخطيرة دون علم وكذلك كيفية طرح منتجات غير صحية على أنها برندات عالمية بالإضافة للطرق الصحيحة في ممارسة الجيم من أجل المحافظة على اللياقة البدنية الصحيحة واتباع الأساليب الصحيحة في التدريب والتمرن.

حسام غانم يكشف الطريقة الصحيحة للبداية في الجيم

وقال خبير التغذية: " سنقوم بكشف العديد من الملفات الساخنة حول تعاطي الرياضيين لبعض الأدوية الضارة وكيفية طرح مثل تلك الأدوية للمهتمين بهذا الشأن".

وتابع حسام غانم :" بعض الشركات تقوم في الوقت الحالي بصنع أدوية معينة للراغبين في تقوية العضلات وغيرها على أساس أنها ذات جودة عالمية وهي بالأساس تتم تحت «بير السلم» وسنتطرق للعدي عن هذا الموضوع بالتفصيل من حيث الأسماء واللاعبين والشركات".

وأكد حسام غانم: " هناك بعض الأمور الذي سنقوم بالكشف عنها خلال الحلقة القادمة من برنامج «عاش يا كوتش» والذي يتم عرضه من داخل استوديوهات دوت الخليج وعبر الموقع وصفحاته على منصات التواصل الإجتماعي".

وقال حسام غانم :" المياه الكثيرة عامل مهم للغاية في التمرين ويساعد على كسب أكبر نتائج ممكنة من التدريب وتحقيق اعلى استفادة من التدريب".

وتابع : " من المهم التدريب تحت متخصصين من أجل تحقيق أعلى استفادة ممكنة من وراء التدريب".