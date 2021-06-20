ننشر تفاصيل وفاة 4 معلمين في امتحانات الدبلومات الفنية 2021

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شهدت امتحانات الدبلومات الفنية بنظام 3 و 5 سنوات بالتخصصات الصناعية والزراعية والفندقية و التجارية ، مصرع 4 معلمين منذ انطلاق الامتحانات العملية و النظرية.

امتحانات الدبلومات الفنية 2021

وفي الشرقية نعي رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، وعمرو شحاته وكيل المديرية، ومديرو عموم المديرية والادارات التعليمية وجميع العاملين بقطاع التعليم بالشرقية اثنين من المعلمين لقيا مصرعهما أثناء عودتهما من أعمال الملاحظة في امتحانات الدبلومات الفنية، وهما علاء محمد سعيد محمد أخصائي إجتماعي خبير بمدرسة السناجرة التجارية المشتركة محمد كمال محمد المسلمي معلم مواد تجارية بمدرسة السناجرة التجارية المشتركة الذين وافتهما المنية اثر حادث اليم بعد ظهر اليوم الاثنين أثناء عودتهم من اعمال الملاحظة بإمتحانات الدبلومات الفنية بمدينة بلبيس.

كما نعي في البداية الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى و الدكتور محمد عماره رئيس قطاع التعليم الفنى، المعلم حشمت عبد المجيد السعيد مراقب أول لجنة رقم 715 ومعلم الملابس النظرى بمدرسة شلقان الصناعية بنين الذى وافته المنية أثر حالة اعياء شديدة أثناء ذهابه الى مقر لجنته المنتدب اليها.

أما المعلم محمد محمد عبد الرحمن جعفر مدرس خبير عملى تركيبات بمدرسة أشمون الصناعية بنين فقد وافته المنية أثناء الاختبارات العملية نتيجة اصابته بجلطة أثناء العمل بالامتحانات بعد نقله للمستشفى ومحاولة اسعافه.

ثاني أيام الامتحانات النظرية

وكانت امتحانات اليوم الثاني في الدبلومات الفنية، قد شهد أداء 748 ألف 538 طالبطالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، الامتحانات فى 87 مادة (83 مواد فترة أولى و4 مواد فترة ثانية)، داخل 3111 لجنة في ثاني أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2020.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، حيث تفقد عدد من اللجان وهي (مدرسة 6 أكتوبر الثانوية الفندقية المتقدمة، ومدرسة الحي الحادى عشر بالسادس من أكتوبر - تعليم مزدوج).

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، ومحاولة التعدي على الملاحظين، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول تشهد إجراء الامتحانات في عدد (1431) مادة امتحانية يتم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، بمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.