/636567/أمل-رمزي-تلتقي-بكبار-عائلات-الجيزة-وممثلي-عائلات-الصعيد-لبحث-مشكلات-المواطنين

التقت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بعدد من كبار عائلات الجيزة، وممثلين لمحافظات الصعيد المقيمين بالقاهرة والجيزة، وذلك للاستماع إلي مشاكل الدائرة والتي تتعلق بعضها بمشكلات تخص القطاعات الطبي والتعليمي، والخدمي.

وأشارت رمزي، خلال لقائها، إلى أن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، منذ وأن تم إعلان فوزهم بالانتخابات، أصبحوا نوابا للشعب المصري أجمع، وليس نوابا لدوائرهم فقط، الأمر الذي يضعهم أمام مسئوليات عدة أهمها وعلى رأسها دعم المواطن المصري وتقديم يد العون باستمرار له لحل مشكلاته والسعي نحو توفير حياة كريمة له، قائلة: نواب مجلسي النواب والشيوخ ملقى على عاتقهم حل مشكلات المجتمع ودعم المواطن رقم واحد على أجندتهم.

ووعدت النائبة أمل رمزي، بأنها ستعمل ليلا ونهارا من أجل مساعدة المواطنين، والعمل على تلبية كافة متطلباتهم، لاسيما في ظل جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على الحالة الاقتصادية لشريحة كبيرة من المواطنين، لافتة أن هذا يأتي في إطار سعي الدولة والقيادة السياسية برعاية الرئيس السيسي، لمساعدة المواطنين في أي شيء، والعمل على توفير حياة كريمة بكافة متطلباتها وركائزها.

وأبدت عضو مجلس الشيوخ، استعدادها التام للتعاون مع كافة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الجيزة من أجل تلبية احتياجات المواطن المصري، والوقوف بجانبه في تلك الظروف، والعمل على مساندته للعبور منها.

وأكدت أنها في خدمة جميع المواطنين ليس فقط في محافظة الجيزة، بل في كافة محافظات الجمهورية، ما دامت تستطيع تقديم يد العون بما كفله الدستور والقانون.

ولفتت رمزي، أن القيادة السياسية تسعى طوال الوقت على تذليل أية عقبات تواجه المواطنين، بتوفير مستوى خدمة أفضل تليق بهم في إطار حياة كريمة ينعم بيها الجميع، وسقفا واحدا يجمع المصريين.

ووعدت عضو مجلس الشيوخ، بالنظر في المشكلات التي استمعت إليها، وأنها ستعمل على توصيلها للمسؤولين وموافاة أصحابها بالرد.

وحضر اللقاء بدعوة كريمة من الدكتور ياسر فرج، كلا من الكاتب الصحفي جمال ربيع من بني سويف، والمستشار عادل ابو الليل من بولاق الدكرور، ومحسن ابو الليل، ومحمد حشيش من الواحات، وطلعت الحوتي من الجيزة، وحسن عابدين، رئيس جمعيات أهل اسوان على مستوى الجمهورية، والحاج بشير رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء عزبة سليم جودة، والخال عبد الله بكري، وعبد الله سعد، وخالد عبد السيد عن محافظة سوهاج، ومحمد وجيه ابو صالح عن محافظة قنا.