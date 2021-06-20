/636568/أول-تعليق-من-منتخب-السودان-بعد-اللحاق-بمصر-والجزائر-في-كأس-العرب

أكد الدكتور حسن برقو رئيس بعثة منتخب السودان ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالإتحاد السوداني لكرة القدم أن صقور الجديان قادرة على مقارعة منتخبات مصر والجزائر بكأس العرب لكرة القدم بعد الفوز على ليبيا بهدف نظيف وذلك خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع عبدالناصر زيدان.

وشكر رئيس البعثة الدوحة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والترحاب الذي لاقته بعثة صقور الجديان منذ وصولها للدوحة للمشاركة في تصفيات كأس العرب FIFA قطر 2021.

أول تعليق من منتخب السودان بعد اللحاق بمصر والجزائر في كأس العرب

وكشف برقو أن المنتخب السوداني مهمته لم تكن بالسهلة أمام المنتخب الليبي القوي؛ إلا أنه نجح في انتزاع الفوز والتأهل للنهائيات بعد مباراة قوية أمام الجماهير بالمدرجات وخلف الشاشات.

تاريخ الاتحاد الإفريقي

وتابع رئيس بعثة المنتخب السوداني : " كانت لدينا دافعاً قوياً وكبيراً لوضع قدمه في البطولة وإثبات تواجده، لإعادة السودان إلى أمجاد الماضي؛ فالسودان شهد مولد كرة القدم في أفريقيا حيث أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأسس في الخرطوم في عام 1956.

بطولة الأمم الأفريقية

وواصل برقو: " بطولة كأس العرب مهمة لنا و توقيتها جيد بالنسبة لنا فهي تأتي قبل أيام من انطلاقة بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون، وبالتالي هي خير إعداد للبطولة الأفريقية، واختبار جيد للمنتخب والجهاز الفني.

واختتم رئيس البعثة : " بعد الصعود إلى النهائيات ستكون المهمة بالتأكيد أكبر وأصعب، لأننا سنواجه منتخبين من أفضل المنتخبات في القارة الأفريقية وهما الجزائري والمصري، وأعتقد أننا نستطيع تحقيق مستوى جيد في البطولة والوصول لأبعد مدى ممكن.