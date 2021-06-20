/636569/الكحيلى يستعرض-ملامح-حياة-كريمة-فى-منفلوط-أمام-المواطنين

حضر النائب مصطفى الكحيلى أمين قطاع الأعمال لحزب مستقبل وطن فى اسيوط عضو مجلس الشيوخ الاجتماع المطول الذى عقد بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط وذلك بحضور المهندس حسام محمدين رئيس المركز ورؤساء القرى ولفيف من القيادات الشعبية والطبيعة في منفلوط .

تطوير الريف المصرى

واستعرض عضو الشيوخ ملامح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى فى مركز منفلوط والتى بدأت تؤتى ثمارها على أرض الواقع وفرح بها المواطنين في كافة ربوع المركز ؛ لافتاً، إلى أن المواطنين حثوا بإهتمام القيادة السياسية بمعاناتهم من نقص الخدمات لعقود طويلة سابقة .

واضاف الكحيلى إن مشروع توصيل الغاز بدأ فعليا بمد خط الغاز الرئيسي من محطة التخفيض من بني عدي الي مدينة منفلوط وكذلك مناقشة مشكله رداءة الطرقات داخل المدينة وحل هذه المشكلة من خلال تقسيم مناطق توصيل الغاز الي قطاعات والبدء بالقطاعات الرئيسه ثم رصفها فور الإنتهاء منها مع وجود مخطط زمني لتنفيذ مشروع توصيل الغاز ورصف شوارع المدينة.

وفى نفس السياق شهد " الكحيلى " توقيع عقد قطعة الأرض التى قام أهالى قرية بنى شعران بشرائها لتصبح محطة للصرف الصحي وتقديمها للشركة المنفذة لمشروع الصرف للبدء في التنفيذ فوراً .