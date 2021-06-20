عضو بالشيوخ: حياة كريمة غيرت وجه الصعيد

جدة - نرمين السيد - حضر النائب مصطفى الكحيلى أمين قطاع الأعمال لحزب مستقبل وطن فى أسيوط وعضو مجلس الشيوخ، الاجتماع المطول الذى عقد بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط وذلك بحضور المهندس حسام محمدين رئيس المركز ورؤساء القرى ولفيف من القيادات الشعبية والطبيعة فى منفلوط.





واستعرض عضو الشيوخ ملامح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى فى مركز منفلوط والتى بدأت تؤتى ثمارها على أرض الواقع.

وأضاف الكحيلى أن مشروع توصيل الغاز بدأ فعليا بمد خط الغاز الرئيسى من محطة التخفيض من قرية بنى عدى إلى مدينة منفلوط وكذلك مناقشة مشكلة رداءة الطرقات داخل المدينة وحل هذه المشكلة من خلال تقسيم مناطق توصيل الغاز إلى قطاعات والبدء بالقطاعات الرئيسة ثم رصفها فور الإنتهاء منها مع وجود مخطط زمنى لتنفيذ مشروع توصيل الغاز ورصف شوارع المدينة.

وفى نفس السياق شهد "الكحيلى" توقيع عقد قطعة الأرض التى قام أهالى قرية بنى شعران بشرائها لتصبح محطة للصرف الصحى، وتقديمها للشركة المنفذة لمشروع الصرف للبدء فى التنفيذ فورًا.

وأشاد النائب مصطفى الكحيلى، بجهود القيادة السياسية من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين فى الصعيد عمومًا وأسيوط على وجه الخصوص.

وتابع: "لقد تغير وجه الحياة للأفضل فى قرى أسيوط، فبنيت الوحدات الصحية على أعلى مستوى وشيدت المدارس وتم رصف الطرق وتغيير شبكات المياه والكهرباء المتهالكة ويتم توصيل الصرف الصحى لجميع القرى ولذلك فإن المبادرة أعطت الصعيد قبلة الحياة من جديد".