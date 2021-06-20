واستعرض عضو الشيوخ ملامح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى فى مركز منفلوط والتى بدأت تؤتى ثمارها على أرض الواقع.
وأضاف الكحيلى أن مشروع توصيل الغاز بدأ فعليا بمد خط الغاز الرئيسى من محطة التخفيض من قرية بنى عدى إلى مدينة منفلوط وكذلك مناقشة مشكلة رداءة الطرقات داخل المدينة وحل هذه المشكلة من خلال تقسيم مناطق توصيل الغاز إلى قطاعات والبدء بالقطاعات الرئيسة ثم رصفها فور الإنتهاء منها مع وجود مخطط زمنى لتنفيذ مشروع توصيل الغاز ورصف شوارع المدينة.
وفى نفس السياق شهد "الكحيلى" توقيع عقد قطعة الأرض التى قام أهالى قرية بنى شعران بشرائها لتصبح محطة للصرف الصحى، وتقديمها للشركة المنفذة لمشروع الصرف للبدء فى التنفيذ فورًا.
وأشاد النائب مصطفى الكحيلى، بجهود القيادة السياسية من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين فى الصعيد عمومًا وأسيوط على وجه الخصوص.
وتابع: "لقد تغير وجه الحياة للأفضل فى قرى أسيوط، فبنيت الوحدات الصحية على أعلى مستوى وشيدت المدارس وتم رصف الطرق وتغيير شبكات المياه والكهرباء المتهالكة ويتم توصيل الصرف الصحى لجميع القرى ولذلك فإن المبادرة أعطت الصعيد قبلة الحياة من جديد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضو بالشيوخ: حياة كريمة غيرت وجه الصعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.