عبد العاطى يؤكد اهتمام مصر باستثمارات الشركات الآذرية بمجالى الطاقة والنقل

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الدكتور بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، اهتمام القاهرة باستثمارات الشركات الآذرية فى مصر خاصةّ فى مجالى الطاقة والنقل، وكذا الاستفادة مما توفره قوانين الاستثمار المصرية من حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب.





جاء ذلك خلال جلسة المشاورات الثنائية التى عقدها مساعد الوزير، اليوم الأحد، مع فارس رضاييف نائب وزير الخارجية بجمهورية أذربيجان.

ونوه عبد العاطى بأن السوق المصرى لا يقتصر فقط على ملايين المصريين، وإنما يمتد على الصعيدين العربى والإفريقى فى ظل عضوية مصر فى عدد من التكتلات الإفريقية والعربية، فضلاً عن تجمع الميركسور.

ومن جانبه، أكد المسئول الآذرى الأهمية البالغة التى توليها بلاده للعلاقات مع مصر، واهتمام أذربيجان بتعزيز التعاون مع مصر فى شتى المجالات خاصةً على الصعيدين الاقتصادى والتجارى.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلديّن وسبل تعزيزها وتقوية أواصرها لا سيما على الصعيدين الاقتصادى والتجارى.

وبحثا سُبل زيادة معدلات السياحة الوافدة من أذربيجان إلى مصر خلال المرحلة القادمة، خاصةً فى ظل الجهود الهائلة التى تبذلها أجهزة الدولة المصرية للتعامل مع جائحة كورونا فى المدن السياحية، وصولاً إلى تطعيم جميع العاملين فى القطاع السياحى ضد الفيروس فى محافظة البحر الأحمر مؤخرًا.

وتم أيضا التطرق إلى عقد الدورة القادمة من اللجنة المُشتركة بين مصر وأذربيجان خلال الفترة المقبلة، وذلك على ضوء العلاقات السياسية المتميزة بين الدولتيّن.

وتناولت جولة المشاورات كذلك، عددا من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وذلك بمشاركة مساعدى وزير الخارجية ونوابهم من المعنيين بهذه الموضوعات، ومن بينهم السفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، والسفير وائل النجار نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق وجنوب أوروبا، والسفير أحمد بكر نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل.

واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والجهود التى بذلتها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وكذا جهود مصر لإعادة إعمار قطاع غزة.

كما تم تناولت المشاورات، تطورات الأوضاع فى كل من ليبيا والسودان، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبى.