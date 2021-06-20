انطلاق أولى فعاليات حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح

جدة - نرمين السيد - أطلقت الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بقطاع شمال وشرق الدلتا أولى فعاليات الحزب بمحافظة مطروح، بناء على توجيهات جلال الهريدى رئيس الحزب وأسامة الجندى نائب أول رئيس الحزب، وطارق نصير أمين عام الحزب، والدكتور أحمد العطيفى أمين عام التنظيم، وبحضور النائب عيسى أبوتمر، عضو مجلس النواب، وأمين عام الحزب بالمحافظة، وعدد كبير من عمد ومشايخ القبائل البدوية والقيادات النسائية والشباب.





وأكد طارق عبد الباعث رئيس قطاع شمال الدلتا بالأمانة العامة لحزب حماة الوطن، أن الحزب هدفه الرئيسى تمكين الشباب والمرأة بالقطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن الحزب يتسع لكافة التيارات السياسية وهو حزب الدعوة الصادقة للديمقراطية وحمايتها وتطويرها بصفته حزبا مصريا يؤهل كوادره لدعم المشروعات القومية الكبرى وإعلاء العدل الاجتماعى والدفاع عن الطبقة العامله ودعم الاقتصاد الوطنى ودعم كافة الجهود فى تطوير المشروعات الصغيرة وشبكة الخدمات القومية فى جميع المجالات وحماية البيئة المصرية والارتقاء بكل مواطن مصرى. من جانبه قال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب وأمين عام المحافظة: "سوف نسعى بكل جهد لتأهيل كوادر من الشباب والمرأة لتولى المناصب القيادية ونبدأ بفعاليات بكل قرى ومدن ومراكز المحافظة مع تشكيلات المكتب لخدمة المواطنين والسعى لخلق ديمقراطية صادقة لنتنافس لمصلحة المواطن، وسنشارك فى جميع الانتخابات البرلمانية والمحليات والدفع بالكوادر لتولى المناصب".

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