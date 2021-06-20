وزير الأوقاف: النيل من الأخلاق أحد عناصر استراتيجية هدم الدول

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن البناء الأخلاقى والقيم من أعمدة بناء أى دولة فى العالم، ومن ثم لا بد أن يتم الانتباه لها كثيرا، مشيرًا إلى أنه فى أحد اللقاءات السابقة له تناول الحديث عن استراتيجية هدم الدول وحروب الجيل الرابع، ومن أهم بنود هذه الاستراتيجية هو هدم الجانب الأخلاقى وهدم القيم للدول.





ولفت جمعة، خلال ندوة حزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأحد، إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف النيل من جميع القيم والأخلاق، ومن ثم نرى البعض يكذب بسهول ويغدر بسهولة، وغيرها من السبل التى لا تخدم الأخلاق والقيم، مشيرًا إلى أن الشاعر يقول "إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا"، ومن ثم فالأخلاق عمود أساسى من أعمدة بناء الدولة، مؤكدا أن الدولة التى لا تبنى على الأخلاق تحمل عوامل سقوطها والجميع يرى مصير الدول التى طغت وتجبرت. وتطرق وزير الأوقاف، إلى أهمية العلم فى بناء الدولة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تهتم بهذا الملف بالتربية والتعليم والجامعات.

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