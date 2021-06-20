وزير الأوقاف: ننفق سنويا 700 مليون جنيه على تحسين دخل الأئمة

وأضاف جمعة، خلال ندوة حزب مستقبل وطن، اليوم الأحد، أن الهيئة أنفقت 175 مليون جنيه لدعم العملية التعليمية، و50 مليون جنيه لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، و100 مليون جنيه على القرى الأكثر احتياجا.
وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة تعاملت بحسم خلال فترة كورونا وتصدت لغير المتخصصين، والتزمت بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بشأن فتح وغلق المساجد من أجل تحقيق الانضباط، كما يتم عقد دورات تدريبية طوال الوقت للأئمة، وتحملت الوزارة حصول ألف إمام على رسائل الماجستير والدكتوراه، والتركيز طوال الوقت على قضايا التجديد.
وتابع: "الوزارة تعطى قضايا السوشيال ميديا اهتماما كبيرا، ويوجد 21 صفحة على مختلف المنصات، كما أن الوزارة قامت بعمل سلسلة من الفيديوهات الموجهة للأطفال لتحصينهم من الفكر المشدد الذى كانت تريد الجماعة الإرهابية نشره بين الأجيال".
واستطرد قائلا: "نحارب المتطرفين طوال الوقت، ونحن أحرص الناس على نشر صحيح الدين الوسطى السمح، وتم بيع أكثر من 625 ألف نسخة من كتب مواجهة التطرف، ونترجم هذه الكتب لمختلف لغات العالم، وهناك تواصل دائم ومستمر بين الوزارة ومختلف السفارات المصرية بمختلف دول العالم".
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