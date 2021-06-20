البترول: لدينا 340 محطة غاز طبيعى

قال حمدى عبد العظيم المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة تولى اهتمام كبيرا بإنشاء مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، فى ظل خطة الدولة لزيادة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، موضحا أن مصر لديها الآن 340 محطة غاز طبيعى، وهناك 380 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد محطات الغاز الطبيعى، لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعى.

ولفت المتحدث باسم وزارة البترول ، إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى هي مسئولية وزارة البترول بينما مبادرة إحلال السيارات القديمة لسيارات حديثة مسئولية وزارة التجارة والصناعة، كاشفا عن أن الوزارة تستهدف خلال 3 سنوات المقبل بأن يكون هناك 400 ألف سيارة تدخل السوق المصرى من خلال عمليات تحويل عمل السيارات بالغاز الطيعى وإحلال وتجديد السيارات المتقادمة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، أن هناك عدة مكاسب من زيادة عمل السيارات بالغاز الطبيعى على رأسها تقليل استيراد البنزين من الخارج بجانب تحقيق توفير في الميزان التجارى للدولة.