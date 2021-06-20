ظهرت الان نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس |...

ينشر "الصباح العربى" نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الدقهلية حيث اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية "إتمام مرحلة التعليم الأساسى بالدقهلية" للعام الدراسي 2020/2021 م.

وفي ذات السياق وفيما يتعلق بنتيجة إعدادية الدقهلية 2021، نوه كنترول الشهادة الإعدادية على أنه جاري الانتهاء من رصد وتجميع درجات نتيجة ثالثة إعدادي الترم الثاني بمحافظة االدقهلية، وجاري اعتمادها من المحافظ خلال الساعات القادمة.

أعلن على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الأحد، اعتماد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح بلغت89.1%.